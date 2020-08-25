اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مؤسسة أمريكية: مسقط الرابعة عربيا والـ61 عالميا فى مؤشر المدن الجذابة بالعالم

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 05:23 م
مؤسسة أمريكية: مسقط الرابعة عربيا والـ61 عالميا فى مؤشر المدن الجذابة بالعالم مسقط الرابعة عربياً والـ 61 عالمياً في مؤشر المدن الجذابة بالعالم
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف تقرير صادر عن شركة "اير انك" الأمريكية للاستشارات، عن حصول مدينة مسقط العُمانية على المركز الرابع عربياً والمركز الـ 61 عالمياً، في مؤشر المدن الجذابة في العالم.
 
كما حصلت مدينة مسقط على المركز 18 عالمياً في المؤشر الفرعي للجاذبية المالية والمركز 85 عالمياً في مؤشر نمط الحياة.
 
وأكدت الشركة الأمريكية أن تقييمها للمدن في مختلف أنحاء العالم، يقوم على معايير ومؤشرات يصنف 150 مدينة عالمية وفقاً للفوائد المالية ونمط الحياة التي تقدمها.
 
وأشارت إلى أن هذا الترتيب يجمع بين مستويات الرواتب المحلية ومعدلات الضرائب وتكاليف وظروف المعيشة لتقييم جاذبية كل مدينة، وقد تصدرت مدينة زيورخ السويسرية المؤشر يليها جنيف وأتت لوكسمبورج ثالثاً.

مسقط

سلطنة عمان

المدن الجذابة

المدن الجذابة في العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة