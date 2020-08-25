كسر فى ماسورة غاز بمدينة نصر و4 سيارات إطفاء لتأمين أعمال الإصلاحات

كتب عبد الرحمن سيد

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات إطفاء لتأمين عمليات إصلاح كسر بماسورة غاز بشارع مصطفى النحاس فى مدينة نصر، وتم غلق مصدر الغاز بالمكان لحين الانتهاء من أعمال الإصلاحات. تلقت غرفة علميات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث كسر بماسورة غاز 4 بوصة بشارع مصطفى النحاس تقاطع مكرم عبيد في مدينة نصر، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بانتقال سيارات الإطفاء، وذلك لحين الانتهاء من عمليات إصلاح الكسر، وتأمين أعمال الإصلاحات حتى انتهائها.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.