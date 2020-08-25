قطار المحاكمات.. الحكم على 8 متهمين بـ"أحداث ميدان الشهداء"

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، نظر العديد من الدعاوى الهامة، ولعل أبرزها النطق بالحكم على 8 متهمين بأحداث ميدان الشهداء، والنطق بالحكم على بهى الدين حسن بتهمة إهانة القضاء، وسماع مرافعة الدفاع في محاكمة 2015 متهما بقضية كتائب حلوان.

الحكم بأحداث ميدان الشهداء

تنطق الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، بحكمها في إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط فى أحداث العنف التى شهدها ميدان الشهداء بحلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء".

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.

الحكم على بهى الدين حسن بتهمة إهانة القضاء

تنطق الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة للحقوق، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة القضاء.

ووجهت النيابة العامة للمتهم بهى الدين محمد حسن فى القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقى، المقيدة 91 لسنة 2020 حصر أمن دولة، قيامه بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعى، وإذاعة وبث أخبار كاذبة من خلاله، والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية.

محاكمة متهم بأحداث الموسكى

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة متهم لا تهماه مع آخرين سبق الحكم عليهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكى".

سماع مرافعة الدفاع بكتائب حلوان

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة فى طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لمرافعة دفاع المتهمين فى محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.