فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق بمدينة الوقف بقنا

قنا فريق المحافظات

أعلنت هندسة كهرباء الوقف انه نظرا لأعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بمدينة الوقف وهى (العرب والنجاجرة – نجع مكى – الصوامع – الوطنية – نجع الجامع – عزبة علام – القلمينا) وذلك غدا الأربعاء من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 8 صباحا وسيتم عودة التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة .

وفى وقت سابق أعلنت هندسة كهرباء قنا شرق انه نظرا لأعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن منطقتى التجنيد ومحطة وقود الوطنية بالشئون بمدينة قنا وسيتم عودة التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، عن فصل التيار الكهربائى لعدد من القري، وذلك لأعمال الصيانة.

وأوضحت الوحدة المحلية، أنه نظرا لقيام هندسة كهرباء دشنا بأعمال الصيانة بمغذى لوحة أبو مناع بحرى، سيتم فصل التيار الكهربائى عن مما يترتب عن قرى أبو مناع بحرى وأبو مناع غرب والميات والجحاريد، حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

وناشدت الوحدة المحلية، المواطنين بتدابير احتياجاتهم فى تلك الفترة حتى عودة التيار الكهربائي.