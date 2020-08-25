اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فتاة أمريكية "تعود للحياة" فى مكتب الجنازات

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:00 ص
فتاة أمريكية "تعود للحياة" فى مكتب الجنازات مكتب جنازات
كتب الوكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن فتاة اعتبرها الأطباء متوفية، "عادت للحياة" فى مكتب لخدمات الجنائز، وحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الفتاة تايميشا بوشامب من سكان مدينة ديترويت الأمريكية، والبالغة 20 عاما من العمر، فقدت وعيها وتوقفت عن التنفس يوم الأحد.
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، حاول أفراد الطاقم الطبى إسعافها، لكنهم اعتبروها متوفية بعد فشل محاولاتهم.
 
وتم تسليم تايميشا لعائلتها، ثم نقلت إلى مكتب لخدمات الجنائز، حيث تبين أنها على قيد الحياة بعد أن فتحت عينيها فجأة، بينما كانت التحضيرات لدفنها تجرى على قدم وساق.
 
وقال محامى أسرة الفتاة، إن الفترة التى تم خلالها نقل تايميشا إلى مكتب الجنائز، قد تكون لها آثار سلبية على حالتها وآفاق شفائها، مشيرا إلى أنها فى المستشفى على جهاز التنفس الاصطناعي، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل عن حالتها الصحية.
 

امريكا

فتاه امريكيه

مكتب الجنازات

الولايات المتحده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة