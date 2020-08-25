فتاة أمريكية "تعود للحياة" فى مكتب الجنازات

كتب الوكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن فتاة اعتبرها الأطباء متوفية، "عادت للحياة" فى مكتب لخدمات الجنائز، وحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الفتاة تايميشا بوشامب من سكان مدينة ديترويت الأمريكية، والبالغة 20 عاما من العمر، فقدت وعيها وتوقفت عن التنفس يوم الأحد.

و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، حاول أفراد الطاقم الطبى إسعافها، لكنهم اعتبروها متوفية بعد فشل محاولاتهم.

وتم تسليم تايميشا لعائلتها، ثم نقلت إلى مكتب لخدمات الجنائز، حيث تبين أنها على قيد الحياة بعد أن فتحت عينيها فجأة، بينما كانت التحضيرات لدفنها تجرى على قدم وساق.

وقال محامى أسرة الفتاة، إن الفترة التى تم خلالها نقل تايميشا إلى مكتب الجنائز، قد تكون لها آثار سلبية على حالتها وآفاق شفائها، مشيرا إلى أنها فى المستشفى على جهاز التنفس الاصطناعي، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل عن حالتها الصحية.