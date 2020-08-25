عميد زراعة عين شمس: الجماعات الإرهابية تسعى للتسلل لعقول الأطفال والشباب

كتب محمود راغب

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، على ضرورة تكاتف كافة الجهات بالدولة لمواجهة أى مخططات من شأنها استغلال الأطفال والشباب فى بث أفكار تستهدف المجتمع المصرى.

وأشار عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الجماعات الإرهابية تسعى للتخلل والتسلل لعقول الأطفال والشباب من خلال الفكر واستغلال أى فراغ ثقافى أو دينى، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك استراتيجية واضحة ومنهجية محددة وألا نترك أطفالنا وشبابنا فريسة لمثل تلك المخططات.

وناشد عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، كافة المؤسسات بالدولة خاصة المؤسسات التعليمية بضرورة العمل على نشر الفكر المستنير الذى يرسخ مفاهيم حب الوطن والولاء والانتماء، موضحا أن مخططات هذه الجماعات فى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن هناك دور على المؤسسة التعليمية من تعليم وتثقيف وتوعية، قائلا :"طول ما هناك فراغ فكرى وخواء فكرى فالفرصة سانحة للتسلل لعقول الشباب وعلينا جميعا بداية من الأسرة والمدرسة والجامعة والمعاهد والمؤسسات الثقافية والمؤسسات الدينية التصدي لمثل تلك المخططات.

يذكر أن "اليوم السابع"، قد انفرد بأسرار مخطط الإخوان لتجنيد أطفال مصر، والذى تسعى من خلاله الجماعة الإرهابية بخطة "وحدة الشرائح" لاستهداف المدارس والأندية ومراكز الشباب، والاستعانة بأكثر من 30 عنصرا بالخارج والداخل يشرفون على محاولة إعادة بناء التنظيم.