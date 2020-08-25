اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 04:35 م
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طلاب علوم بنى سويف يبتكرون جراج ذكى يعمل بالبصمة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 03:35 م
طلاب علوم بنى سويف يبتكرون جراج ذكى يعمل بالبصمة الإلكترونية طلاب علوم بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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التقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، فريق المشروع البحثى لطلاب قسم الرياضيات وعلوم الحاسب بكلية العلوم وذلك فى إطار مناقشة مشروعات التخرج الخاصة بالقسم حيث قاموا بتنفيذ مشروع الجراج الذكى “Smart Garage”والذى يعمل بالبصمة الإلكترونية، وله سعة لتخزين السيارات أوتوماتيكيا تحت الأرض عن طريق تطبيق على الهاتف المحمول يتحكم فى دخول وخروج السيارات ونقلها من مكان إلى آخر داخل الجراج حيث تأتى مشروعات التخرج فى إطار توجهات خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا المشروع سيصنع طفرة إذا تم تنفيذه على أرض الواقع لأنه امتداد لمشروع الجراج الذكى بمنطقة روكسى بالقاهرة بعيداً عن التحكم البشري.

وأضاف الدكتور منصور أن الجامعة تتبنى خطة استراتيجية لأن تكون جامعة علمية بحثية، وتوفر الإمكانات اللازمة لاكتشاف الموهوبين والمخترعين من أبناء الجامعة وتتبنى المعايير التى تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع والتى تحقق النهوض بالبحث العلمي، وتضمن تخريج أجيال قادرة على المنافسة فى سوق العمل.

جدير بالذكر أن اللقاء تم بحضور الدكتورة حنان سليمان عميد كلية العلوم والدكتور علاء هاشم رئيس قسم الرياضيات والدكتور أحمد النجار المشرف على المشروع وأعضاء الفريق البحثى وهم هند رجب ، وعلى سيد ،وأسامة محمد، ومحمد ربيع ، وأحمد ناصر ، وناصر حسين ، ومحمد أشرف ، ونورهان عماد ،ومحمد زكى ،ومحمد حافظ ،وعبد الرحمن خليل ، وحسين الجندى ، ومحمد سيد .

 


أخبار مصرية

محافظه بنى سويف

جامعه بنى سويف

جراج ذكى

البصمه الإلكترونيه

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