ضبط 5 عناصر إجرامية بالشرقية بحوزتهم سلاح ومخدرات

كتب محمود عبد الراضي

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 5 من العناصر الإجرامية بالشرقية لاتجارهم في المواد المخدرة وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام "5 عناصر إجرامية – مقيمين بالشرقية – لثلاثة منهم معلومات جنائية" بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة منيا القمح والمراكز المجاورة له مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وحيازتهم لأسلحة نارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى ، وإختبائهم بإحدى المنازل بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم بندقية آلية و12 طلقة نارية من ذات العيار، وبندقية خرطوش و3 طلقات نارية من ذات العيار، وفرد خرطوش وطلقتين خرطوش من ذات العيار، وسلاح أبيض، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت "3 كيلو جرام، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار الأسلحة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.