ضبط لصوص سرقوا خزينة منزل بأسيوط

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بأسيوط لقيامهما بالإشتراك مع آخر فى سرقة خزينة من داخل أحد المساكن.. وإعادة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط من أحد المواطنين بأنه حال عودته وأسرته من الخارج فوجئ بكسر باب الشقة خاصته الكائنه بأحد العقارات بدائرة القسم وبعثرة محتوياتها وسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى وبعض الأوراق الخاصة به.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3) أشخاص (حداد، عاطل، نقاش- مقيمين بدائرة القسم).. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين.. وبحوزتهما (صاروخ كهربائى- مبلغ مالى- دراجة نارية) كما ضُبط بمسكن المتهم الثالث "الهارب" (مبلغ مالى).

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وتم بإرشادهما ضبط الخزينة والأوراق الخاصة بالمجنى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.