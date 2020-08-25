ضبط كميات من الفراخ اللحوم المصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط

دمياط - فريق المحافظات

حررت حملة تموينية موسعة بإشراف سمير عثمان مدير عام التموين بدمياط، ومجدى المهدى مدير الرقابة التموينية، وسيد كريم عضو الرقابة التموينية، محضر رقم 6098 جنح المركز ضد صاحب سوبر ماركت ضبط لديه 15 كيلو فراخ غير صالحة لاستهلاك الآدمى، كما تم تحرير محضر رقم 6099 ضد صاحب سوبر مركت ضبط لديه 8 كيلوجرام كفتة ولانشون منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضر رقم 6100 جنح المركز ضد صاحب سوبر ماركت ضبط لديه 10 كيلو جرام كفتة وبرجر مجهولة المصدر، وجار عرض المحاضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها.

وكانت حملة مكبرة من مباحث التموين برئاسة المقدم أحمد عبد الباقي، رئيس مباحث التموين، ومديرية الطب البيطرى، تمكنت من ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحد محال الجزارة بمركز كفر سعد.

تم التحفظ على كمية اللحوم المضبوطة وتحرير المحضر رقم المحضر رقم 8408 جنح كفر سعد، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

يأتى ذلك فى إطار زيادة المرور والرقابة من قبل مباحث التموين، وتكثيف التفتيش على محلات الجزارة لضرورة منع الدبح خارج المجازر الحكومية للوصول لغذاء آمن للمواطنين.