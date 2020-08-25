صيانة وتشغيل نافورة ميدان صلاح الدين بمطاى في المنيا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع اليوم خالد عبد الرؤوف رئيس مدينة مطاى، والمهندس على محمد كويس نائب مركز مطاي، أعمال صيانه النافورة الموجودة بميدان صلاح الدين بحى جنوب المدينة، حيث تمت صيانة الكهرباء بها وموتور المياه وتشغيلها تجريبيا، وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالاهتمام بالنظافه العامه وتجميل مداخل المدن.

وأضاف رئيس المركز أن ميدان النافورة يعد من أهم ميادين مركز مطاى ، ولا بد من الاهتمام بنظافته وتجميله وتشغيل النافورة الموجوده به .

كما وجه موظفى إداره الموافق بعدم تواجد أى سياره أجره خارج الموقف الخاص بها لتسهيل حركه المرور وتفادى التكدس بالشارع .

كما تابع رئيس مدينة مطاى أعمال الصرف الصحى بقريه أبوان التى تجرى منذ أيام فى القرية ، بعد مطالبة الأهالى بكسح المياة التى ارتفعت منسوبها وأثرت على المنازل .

ووجه رئيس المركز اداره الكسح بالمجلس وأن تكون موجوده باستمرار فى موقع العمل لتنفيذ الأعمال المطلوبه للمعاونه فى الأعمال .

ومن ناحيته وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا رؤساء المركز والمدن بضرورة إيجاد حلول فورية لشكاوى المواطنين ومتابعة مطالبهم بشكل دائم والعمل على حلها .

نافورة ميدان صلاح الدين

نافورة ميدان صلاح الدين

نافورة ميدان صلاح الدين