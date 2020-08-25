صور.. محافظ المنوفية يوجه بإعداد تصور لتطوير منطقة المستشفى التعليمى

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم شوارع مدينة شبين الكوم، منها شارع أمام المستشفى التعليمى ومستشفى الطوارىء الجديدة حيث كلف رئيس حى غرب ومدير مديرية الطرق والمستشار الهندسى بإعادة تطوير الأرصفة على جانبى الشارع وكذا زراعة أعمدة ديكورية فى الجزيرة الوسطى وتوسعة الشارع بما يحقق السيولة المرورية الكافية والمظهر الحضارى، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام ومدير مديرية الطرق والمستشار الهندسى ورئيس حى غرب.

و استمع المحافظ لشكوى أحد المواطنين قاطنى مساكن القصر يتضرر من طفح مجارى مياة الصرف الصحى وعلى الفور أمر المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى عبر إتصال هاتفى بدفع فرق طوارىء لحل المشكلة وإتخاذ اللازم.

كما شملت الجولة تفقد عيادة الجلدية والجزام واستفسر المحافظ عن عدد حالات التردد على العيادة وعدد حالات الجزام التى يتم متابعتها على مستوى المحافظة ووجه بإعداد مذكرة للعرض عليه متضمنة كافة ما تحتاجه العيادة من مستلزمات طبية أو أجهزة وأية نواقص لسرعة توفيرها لتقديم خدمات طبية أفضل للمرضى، هذا وقد وجه المحافظ بتشكيل لجنة من مديرية الطرق وحى غرب والمستشار الهندسى بالمحافظة وإدارة المرور لوضع تصور لتوسعة المنطقة المحيطة بالمستشفى التعليمى وكذا الشارع الفاصل بين مسشتفى الجامعة والمستشفى التعليمى وذلك لرفع كفاءة المنطقة وتجميلها بالكامل وتوسعة الشوارع لتحقيق السيولة المرورية حفاظاً على الشكل الحضارى للمدينة.

كما شدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق بين حى غرب ووحدة التدخل السريع لرفع المخلفات بموقع موقف بركة السبع شبين الكوم والمقام على ترعة القاصد وإعادة تأهيله لبحث إمكانية إستغلاله مرة أخرى بما يعود بالنفع على أهالى المحافظة وتحقيق الصالح العام .