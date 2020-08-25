صور.. تحرير 52 محضر مخالفة وضبط 15 حالة إشغال وسط الإسكندرية

الإسكندرية ـ جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية حملة تموينية مكبرة بمنطقة محطة الرمل، أسفرت عن تحرير 38 محضر مخالفة تموينية، و12 محضر أمن صناعي، وحصر عدد 40 عاملا بـ10 منشآت لفحص موقفهم التأمينى، سحب عدد 3 عينات أغذية للتحليل، وتحرير عدد 2 محضر عدم توافر اشتراطات صحية، وضبط عدد 15 حالة إشغال.

وأشار حى وسط الإسكندرية فى بيان له، أن الحملة جاءت تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشن حملات تموينية مكبرة للتأكد من توفر السلع الغذائية ومنع الاحتكار، ومتابعة الأسواق لضبط الأسعار.

وتمت الحملة وفقا لتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط بمشاركة مباحث تموين وسط، إدارة الرقابة بمديرية التموين، مديرية الشئون الصحية، مديرية الطب البيطري، الأمن الصناعي وسط ، مصلحة الدمغة والموازين، تفتيش التأمينات بمديرية القوي العاملة.؛ وتم خلالها التفتيش على المطاعم، المحلات، بمنطقة محطة الرمل، شوارع : ميدان سعد زغلول، صفية زغلول ،السلطان حسين ، قيصر، والنبي دانيال.

وأسفرت عن ضبط وتحرير عدد 38 محضر مخالفة تموينية ، بواقع 8 محاضر جنح عدم إعلان عن الأسعار، عدد 32 محاضر جنح عدم حمل شهادة صحية بمعرفة إدارة الرقابة بمديرية التموين بالتعاون مع مباحث تموين وسط، التفتيش علي المطاعم ومحال تداول الأغذية بمعرفة مراقبة أغذية وسط ، وتحرير عدد2 محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات الصحية، وسحب عدد 3 عينات اغذية للتحليل. وكذلك التفتيش علي 6 منشأت: محل جزارة و 5 مطاعم بمعرفة قسم التفتيش علي اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطري مع عدم ضبط مخالفات، والتفتيش علي 8 منشآت بمعرفة الأمن الصناعي وسط وتحرير عدد 12 محضر مخالفة عبارة عن 7 محاضر عدم تأمين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق، 3 محاضر عدم تأمين بيئة العمل ضد مخاطر الانفجار، وعدد 2 محضر عدم الكشف الدوري علي العاملين المعرضين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

كما تم المرور علي عدد 10 منشآت بمعرفة تفتيش التأمينات وحصر عدد 40 عاملا لفحص موقفهم التأميني لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أصحاب العمل المخالفين، وفحص الموازين بعدد 3 منشآت بمعرفة مصلحة الدمعة والموازين مع عدم ضبط مخالفات، وضبط عدد 15 حالة إشغال متنوع بمعرفة إدارة اشغال الطريق بالحي.

ونظم الحملة معاون رئيس الحي للخدمات وشارك فيها سكرتير عام الحي، وإدارت: إشغال الطريق، رخص المحلات، العلاقات العامة والإعلام، والمتابعة .وذلك في اطار الجهود المبذولة للرقابة على الأسواق ؛للحد من استغلال الظروف؛ والتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع .

حملات مكبرة وسط الاسكندرية (1)



حملات مكبرة وسط الاسكندرية (2)