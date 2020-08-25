شباب يسبحون فى مجارى السيول الخطيرة باليمن.. فيديو

كتب محمد شعلان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو خطير لشباب يمنيين وهم يقومون بالسباحة في أحد مجاري مخرات السيول في اليمن رغم تحذيرات السلطات بالابتعاد عن مجاري السيول، وأعادت شبكة روسيا اليوم فيديو لشباب صغار وهم يقفون على أماكن عالية ثم يقفزون في مجرى السيول التي تسير بصورة سريعة ما يعرض حياتهم للخطر.

وفي وقت سابق، ارتفعت حصيلة ضحايا السيول التي شهدها اليمن خلال الأسبوعين الماضيين إلى 172 حالة وفاة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز"، فيما انهار 250 منزلاً، غالبيتهم في مدينة صنعاء القديمة المسجلة ضمن التراث العالمى، وأدت السيول إلى تدمير عشرات السيارات، وتدمير سدود وحواجز مائية، فضلاً عن جرف الأراضى الزراعية.



شباب يقفزون في مجارى السيول باليمن

ولا يزال الخطر يهدد المدن اليمنية، ودعت السلطات المواطنين إلى عدم التنقل بين المحافظات إلا للضرورة القصوى وفي ساعات الصباح التي غالباً تكون فيها الأمطار أقل شدة، وتوقع المركز اليمني للأرصاد الجوية، هطول المزيد من الأمطار متفاوتة الشدة المصحوبة بعواصف رعدية على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وغمرت المياه القرى القريبة من الوادي وتسببت بجرف وهدم العديد من المنازل ونفوق المئات من الأغنام والأبقار ونزوح مئات الأسر، وسط نداءات استغاثة عاجلة للمنظمات الإنسانية لإغاثة القرى المنكوبة.