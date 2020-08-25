سيبها علينا.. أهالى بنى سويف يطالبون برفع المخلفات من طريق شرق النيل

بني سويف أيمن لطفي

طالب أهالي العديد من قرى بني سويف برفع القمامة والمخلفات ، التي تعيق مرور السيارات والمارة بمدخل طريق رئيسي خلف المعسكر الدائم للشباب شرق النيل ، وذلك من خلال تبني مبادرة اليوم السابع " سيبها علينا" للمشكلة وعرضها على المسؤولين، لإيجاد حل لها .

وقال أحمد بدر من أهالي قرية بني سليمان مركز بني سويف شرق النيل، إن وجود كميات من القمامة والمخلفات و بعض الحفر بمدخل الطريق الكائن خلف معسكر الشباب، يحول دون مرور السيارات ووصولها إلي محطة التعبئة والفرز الخاصة بإحدى الجمعيات الأهلية ، وكذلك وحدات الاسكان الاجتماعي بالمنطقة.

وأضاف أحمد علي مقيم قرية الحلابية مركز بني سويف : تسببت تجمعات القمامة ومخلفات البناء والحفر في غلق الطريق المؤدي إلي المقابر الخاصة بقريتنا ، إذ نضطر حين نتبع الجنازات لدفنها، إلي النزول من السيارات وحملها على أكتافنا، نظرا لعدم تمكن السيارات من تخطي مدخل الطريق وال صول الي المقابر ، لذلك نطالب بإزالة القمامة والمخلفات وردم الحفر وتمهيد الطريق الذي يخدم المواطنين.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع "















