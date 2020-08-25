سوبر مان المنيا ينقذ 3 أشخاص من الغرق.. فيديو

نجح طارق معتمد محمد، موظف بالوحدة المحلية بابوقرقاص فى إنقاذ 3 أشخاص من الغرق فى مياه النيل بالقرب من مرسى معدية بنى حسن الشروق التابعة للمركز
والفيديو يوضح تفاصيل عملية الإنقاذ التى لم تستغرق أكثر من 15دقيقة ولحظات الفرح بعد التكريم
1 -فى الساعة 12 ظهرا أمام مرسى معدية بنى حسن الشروق
2-طارق معتمد صاحب الثلاثين عاما ينقذ 3 أشخاص من الغرق فى مياه النيل
4-طارق عامل بالأجر اليومى بالوحدة المحلية بأبوقرقاص
5-يعول جدته التى تبلغ من العمر 90عاما
6-راتبه 500جنيه فقط بعد أن كان 350جنية
6-أثناء وقفه على الشاطئ لاحتساء الشاى
7-وجد 3 أشخاص من سن 16الى 17 سنه يغرقون فى مياه النيل
7- لم يتردد والقى بنفسه فى المياه لإنقاذهم من الغرق
8- عملية الإنقاذ استغرقت 15دقيقة فقط
9- قام بسحب اثنين فى البداية وعاد لإنقاذ الثالث قبل أن ان تسحبه المياه
10- العناية الإلهية ساعدته فى إنقاذ الشاب الثالث بسبب ضخامة جسده
10- ومحافظ المنيا يكرمه ويقدم له شهادة تقدير ومبلغ مالى
11- طارق حاول رفض المبلغ المالى قائلا صرخة ام على فقد ابنها تساوى الف حياه
12- التكريم اسعدنى جدا واعطانى حافزا كبيرا
13- اين دور أولياء الأمور فى متابعة أبنائهم
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