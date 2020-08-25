سوبر مان المنيا ينقذ 3 أشخاص من الغرق.. فيديو

المنيا -حسن عبد الغفار

نجح طارق معتمد محمد، موظف بالوحدة المحلية بابوقرقاص فى إنقاذ 3 أشخاص من الغرق فى مياه النيل بالقرب من مرسى معدية بنى حسن الشروق التابعة للمركز

والفيديو يوضح تفاصيل عملية الإنقاذ التى لم تستغرق أكثر من 15دقيقة ولحظات الفرح بعد التكريم

1 -فى الساعة 12 ظهرا أمام مرسى معدية بنى حسن الشروق

2-طارق معتمد صاحب الثلاثين عاما ينقذ 3 أشخاص من الغرق فى مياه النيل

4-طارق عامل بالأجر اليومى بالوحدة المحلية بأبوقرقاص

5-يعول جدته التى تبلغ من العمر 90عاما

6-راتبه 500جنيه فقط بعد أن كان 350جنية

6-أثناء وقفه على الشاطئ لاحتساء الشاى

7-وجد 3 أشخاص من سن 16الى 17 سنه يغرقون فى مياه النيل

7- لم يتردد والقى بنفسه فى المياه لإنقاذهم من الغرق

8- عملية الإنقاذ استغرقت 15دقيقة فقط

9- قام بسحب اثنين فى البداية وعاد لإنقاذ الثالث قبل أن ان تسحبه المياه

10- العناية الإلهية ساعدته فى إنقاذ الشاب الثالث بسبب ضخامة جسده

10- ومحافظ المنيا يكرمه ويقدم له شهادة تقدير ومبلغ مالى

11- طارق حاول رفض المبلغ المالى قائلا صرخة ام على فقد ابنها تساوى الف حياه

12- التكريم اسعدنى جدا واعطانى حافزا كبيرا

13- اين دور أولياء الأمور فى متابعة أبنائهم