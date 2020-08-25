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سقوط شخصين لببيعهما أجهزة استقبال لفك شفرات القنوات الفضائية بالموسكى

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:56 ص
سقوط شخصين لببيعهما أجهزة استقبال لفك شفرات القنوات الفضائية بالموسكى متهم - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط شخصين لقيامهما ببيع أجهزة الاستقبال المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية  بالموسكى، وحرر محضر بالواقعة.
 
تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة الموسكى من ضبط مسئول عن محل إلكترونيات لقيامه ببيع وتداول أجهزة الاستقبال "ريسيفر" المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون، وعثر بداخل المحل على 600 جهاز ريسيفر مجهز لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة - جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" مُحمل عليه برامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة- 2 وصلة لفك شفرة القنوات الفضائية.
 
كما تم ضبط (مسئول عن محل أجهزة استقبال) لقيامه ببيع وتداول أجهزة الإستقبال " ريسيفر" المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الإتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون، وعثر بداخل المحل على (350 جهاز ريسيفر مجهز لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة- 2 وصلة لفك شفرة القنوات الفضائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

 


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