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رئيس مجلس الأمن: خلافات داخل المجلس بشأن تفعيل "سناب باك" ضد إيران

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:16 م
رئيس مجلس الأمن: خلافات داخل المجلس بشأن تفعيل "سناب باك" ضد إيران مجلس الامن
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس مجلس الأمن، أن هناك خلافات داخل المجلس بشأن تفعيل سناب باك ضد إيران، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقال رئيس مجلس الأمن: ليس بالإمكان الاستمرار بطلب واشنطن تفعيل "سناب باك" ضد إيران.

عقب رفض مجلس الأمن لمشروع قرار أمريكي بتمديد قرار حظر الأسلحة المفروض دوليا على طهران، بفيتو روسي وصينى بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وثماني دول أخرى عن التصويت ، هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باللجوء إلى آلية "سناب باك".

وسناب باك هى آلية تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران وتعنى "العودة التلقائية للعقوبات"  وهى منصوص عليها في القرار 2231 الذى كرس الاتفاق النووى المبرم فى 2015 ورفع العقوبات عن طهران.

تتيح هذه الآلية لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي تقديم شكوى للأمم المتحدة في حال أخلت إيران بأي بند من بنود الاتفاق، غير أن إمكانية تفعيل واشنطن لهذه الآلية تثير جدلا، كون الأخيرة انسحبت من الاتفاق بقرار من ترامب نفسه.


ايران

أمريكا

مجلس الامن

عقوبات

سناب باك

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