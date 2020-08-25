وأشار إلى أن الإصابات بالمرض حاليا، تسجل بشكل رئيسي بين جيل الشباب، الذين نادرا ما يعانون من حالات مرضية خطيرة، وهم أكثر من يجرون اختبار الكشف عن الإصابة بكوفيد-19.

وأضاف أن الشباب لا تظهر عليهم أحيانا أعراض المرض، وهذا أمر خطير، لأنهم قد يصبحون حاضنين للفيروس وينقلون العدوى إلى كبار السن.

يذكر أن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا عادت للارتفاع مؤخرًا، حيث تخطت الحصيلة اليومية للحالات المؤكدة عتبة الألف إصابة لأول مرة منذ 12 مايو الماضي، يوم السبت الماضي.

وبلغ إجمالي حالات (كوفيد-19) التي سجلتها البلاد منذ بدء تفشي الوباء في فبراير الماضي 260 ألفا و298 حالة، منها 35 ألفا و441 حالة وفاة.