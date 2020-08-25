رئيس الوزراء يستعرض خطط تطوير المزلقانات والطرق الداخلية بالمحافظات

كتبت هند مختار

ترأس منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اجتماعا مع وزيرى التنمية المحلية والنقل، لمتابعة خطة تطوير الطرق المحلية بالمحافظات، و تطوير المزلقانات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أوضح "سابقا" استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل ورفع كفاءة الطرق، مؤكدا الانتهاء من 15 محورا خلال العام المالي الحالى وإضافة 3 أخرى، بمعدل محور عرضى كل 25 كليو بعدما كانت تصل في الماضى إلى كل 100 كيلو، لذلك نواصل تطوير المحاور العرضية على نهر النيل ضمن مخطط تطوير الطرق.