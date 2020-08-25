اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 03:22 ص
خالد صلاح
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رئيس الوزراء الجزائرى: الثقافة جزء فى مسار الاصلاح الاقتصادى

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 03:00 ص
رئيس الوزراء الجزائرى: الثقافة جزء فى مسار الاصلاح الاقتصادى رئيس الوزراء الجزائرى عبد العزيز جراد
أ ش أ

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أكد الوزير الأول "رئيس الوزراء الجزائرى" عبد العزيز جراد، إن مفهوم الثقافة يتجاوز الترف والتسلية، مضيفا أنها جزاء لا يتجزأ من مسار الإصلاح الاقتصادى ومصدر من مصادر الثروة، وقال الوزير الأول عبد العزيز جراد، يوم الإثنين خلال إشرافه على إختام فعاليات الأيام الوطنية للباس التقليدى بقصر الثقافة “إن الثقافة تعد “مصدرا مهما من مصادر الثروة خاصة وأن الجزائر تحوز إمكانات هائلة “.
 
وفى هذا الصدد شدد الوزير الأول على عزم الدولة ” الاستفادة من كنوز الفن والتراث والفضاءات الثقافية وكذا المنتوج الثقافى والسهر على تحويليه على قطاع منتج ومساهم فى مسار الإنعاش الاقتصادى بمشاركة جميع الفاعلين فى مجال الثقافة “.
 

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