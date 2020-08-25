اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 09:31 م
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دمية تنقذ طفلة 4 سنوات تائهة وسط البحر.. فيديو

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 09:14 م
دمية تنقذ طفلة 4 سنوات تائهة وسط البحر.. فيديو لعبة مائية تشبه وحيد القرن
إعداد ـ بلال رمضان

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على غرار أفلام الكارتون أنقذت لعبة مائية تشبه وحيد القرن، طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات من الغرق، بعدما جرفتها المياه بعيدا عن أنظار والديها فأبلغوا خفر السواحل اليونانية، وبدوره قام بإخطار قبطان عبارة محلية تصادف وجودها في عرض البحر وبالقرب من مكان الصغيرة .

وفى مقطع فيديو انتشر على تويتر ظهرت الطفلة على ظهر وحيد القرن هادئة وكأنها فى حمام سباحة لا تدرك خطورة موقفها، فتمكن طاقم العبارة من إنقاذها وتسليمها لأسرتها

 

ولمعرفة كيف وصلت الطفلة إلي وسط البحر بهذه الطريقة.. شاهد الفيديو التالي

 

 


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وحيد القرن

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الطفلة اليونانية

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