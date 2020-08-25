دمية تنقذ طفلة 4 سنوات تائهة وسط البحر.. فيديو

إعداد ـ بلال رمضان

على غرار أفلام الكارتون أنقذت لعبة مائية تشبه وحيد القرن، طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات من الغرق، بعدما جرفتها المياه بعيدا عن أنظار والديها فأبلغوا خفر السواحل اليونانية، وبدوره قام بإخطار قبطان عبارة محلية تصادف وجودها في عرض البحر وبالقرب من مكان الصغيرة .

وفى مقطع فيديو انتشر على تويتر ظهرت الطفلة على ظهر وحيد القرن هادئة وكأنها فى حمام سباحة لا تدرك خطورة موقفها، فتمكن طاقم العبارة من إنقاذها وتسليمها لأسرتها

ولمعرفة كيف وصلت الطفلة إلي وسط البحر بهذه الطريقة.. شاهد الفيديو التالي