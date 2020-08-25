خبير إيطالى يحذر: كورونا يضرب الشباب ومتوسط عمر المصابين يقترب من 30 عاما

كتبت فاطمة شوقى

حذر الدكتور فورتوناتو باولو دي أنكونا من أن فيروس كورونا أصبح يضرب شباب إيطاليا، وأصبح متوسط عمر المصابين يقترب من 30 عاما".

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إنه على الرغم من أنه منذ 17 أغسطس ، كانت الإصابات بفيروس كورونا تتزايد في إيطاليا ، حيث وصلت إلى 1210 حالة جديدة في يوم واحد في 23 أغسطس، في 24 أغسطس ، انخفضت بشكل طفيف (947 حالة جديدة). ومع ذلك ، وعلى عكس كل التوقعات ، لا تزال الأرقام مماثلة لتلك التي تم التحقق منها في مايو الماضي ، عندما كان الوباء يصل إلى أكثر لحظاته حدة، لكن في ذلك الوقت كان عدد القتلى مرتفعا (243 في 8 مايو) بينما تتحدث السلطات الصحية الآن عن 7 وفيات فقط في 23 أغسطس و 4 في 24 أغسطس.

وهذه الزيادة غير المتوقعة في الإصابات في ذروة الصيف الأوروبي - قيل إن الإصابات كانت ستزداد عندما بدأ البرد - تم اكتشافها بشكل كبير لدى الشباب العائدين من الإجازة ، بعد أن كانوا في جزيرة سردينيا (30٪ من المصابين جاءوا من هناك) ، في إسبانيا واليونان وأماكن أخرى. في الواقع ، وفقًا للمعهد العالي للصحة ، انخفض متوسط ​​عمر المصابين بشكل كبير الآن ويبلغ حوالي 35 عامًا ، بينما كان قبل بضعة أشهر حوالي 60 عامًا.

وقال الخبير المتخصص فى علم الأوبئة فى المركز الوطنى لعلم الأوبئة والمراقبة وتعزيز الصحة التابع للمعهد الإيطالى العالى فى مقابلة أجرتها معه صحيفة "باخينا 12" الأرجنتينية "نشعر بالقلق من أن الأعياد التى تجعل الناس ينسون الحكمة". آمل أن تؤدي هذه الزيادة غير المتوقعة في الحالات إلى تفكير الناس حتى يدركوا أن الفيروس لا يزال بيننا، ولا يمكننا منعه إذا لم يكن لديه سلوك حكيم لا يعني تقديم تضحيات كبيرة. في إجازة يمكنك الذهاب ولكن عليك أن تعرف كيفية تجنب التجمعات الكبيرة من الناس. هذا مهم جدا".

وعن الوضع فى إيطاليا، قال دي أنكونا "ربما يكون الوضع مؤقتًا، هذه الزيادة في الحالات تقلقنا لأنه يبدو أنها مرتبطة أكثر من أي شيء بالفشل في احترام القواعد الاحترازية ضد كوفيد -19 ، وخاصة من قبل أولئك الذين هم في إجازة وخاصة الشباب، وحقيقة أن متوسط ​​عمر المصابين يقترب من 30 عامًا ، يغير نوع المصابين.

وأضاف أن المشكلة ليست في إصابة الشباب ، لأنه ربما يمكنهم البقاء على قيد الحياة بشكل أفضل ، ولكن يمكنهم نقل الفيروس إلى كبار السن ، هذه الفئة من الشباب المصابين بالفيروس تغير تمامًا صورة الدوران العام للفيروس، وإنها مشكلة بالنسبة لنا لأنه يجب علينا تحديد كل هذه الموضوعات ، حتى لو لم تظهر عليها أعراض ، من أجل احتواء الانتقال المحتمل.

وعن عدد الاختبارات التى يتم اجراؤها يوميا فى إيطاليا ، قال الخبير للصحيفة إن "بيانات 22 أغسطس تتحدث عن 77674 اختبارًا في يوم واحد، الفرق كبير جدًا مقارنة بالمبلغ الذي تم إجراؤه قبل بضعة أشهر ، قليلاً بسبب زيادة قدرة الخدمة الصحية ولكن أيضًا لأنه يتعلق بإعادة بناء سلسلة العدوى".