حل مشكلة ضعف المياه بقرية زاوية بمم بتلا بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أن مشكلة ضعف المياه بقرية زاوية بمم منطقة كوبرى ابو شادى انتهت بإستبدال الخط المتهالك القديم بالخط الجديد بطول 25 متر قطر 4 بوصه وتم نقل المشتركين على الخط الجديد .

وتابع نجيب: تسعى الشركة إلى تحسين الخدمات التى تقدمها فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، واهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية برفع كفاءة القطاع، وتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى.

وقدم الأهالى الشكر لرئيس الشركة ورئيس فرع الشركة بتلا على سرعة الإستجابة لحل شكواهم وتوافر المياه حالياً بالقرية على مدار اليوم دون أى ضعف أو انقطاع.