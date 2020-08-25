حبس 4 متهمين بقتل شقيقين أخذا بالثأر فى منشأة ناصر

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، حبس 4 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل خراط وشقيقه بطلقات نارية، والتمثيل بجثتيهما بمنطقة الحصري ثأرًا من أحدهم لقطعه يد شاب من عائلتهم، كما أمرت بتشريح الجثتين وإعداد تقرير حول الصفة التشريحية وسبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، طلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء شهود العيان.
وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة؛ لإعداد تقرير حولها، وكشفت تحقيقات النيابة أن "إكرامي أ"، سبق وتشاجر مع شاب منذ خمسة أعوام وتسبب له في عاهة مستديمة نتج عنها قطع يده اليسرى، وتم سجنه، وعقب خروجه من السجن تربص به 4 متهمين من عائلة الشاب وأطلقوا عليه الأعيرة النارية في الشارع وعندما تدخل شقيقه أطلقوا عليه وابل من الأعيرة النارية، وتم نقله إلى المستشفى وتوفى عقب ذلك.
وتبين أن المتهمين عقب قتل المتوفي الأول مثلوا بجثته ومزقوه بالأسلحة البيضاء، وتم تتبعهم وضبطهم جميعًا، واعترفوا بارتكاب الواقعة ثأرًا.
وعقب دفن المتوفى الأول تجمع أهله وأصدقاؤه أمام قشم شرطة منشأة ناصر وتظاهروا أمامه وتم ضبط 36 متهمًا بالتعدي على منشأة عسكرية وجارٍ فحصهم جميعًا، حيث تبين أن بعضهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية.
تبلغ لقسم شرطة منشية ناصر، بلاغًا يفيد فيه بمقتل "إكرامى أ ح"، يبلغ من العمر 43 سنة، خراط، و"محمد أ ح"، بعدة طعنات، وأعيرة نارية، على يد مجموعة من الشباب التابعة لعائلة «شكمان»، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
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