حبس 4 متهمين بقتل شقيقين أخذا بالثأر فى منشأة ناصر

كتب سليم على

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، حبس 4 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل خراط وشقيقه بطلقات نارية، والتمثيل بجثتيهما بمنطقة الحصري ثأرًا من أحدهم لقطعه يد شاب من عائلتهم، كما أمرت بتشريح الجثتين وإعداد تقرير حول الصفة التشريحية وسبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، طلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء شهود العيان.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة؛ لإعداد تقرير حولها، وكشفت تحقيقات النيابة أن "إكرامي أ"، سبق وتشاجر مع شاب منذ خمسة أعوام وتسبب له في عاهة مستديمة نتج عنها قطع يده اليسرى، وتم سجنه، وعقب خروجه من السجن تربص به 4 متهمين من عائلة الشاب وأطلقوا عليه الأعيرة النارية في الشارع وعندما تدخل شقيقه أطلقوا عليه وابل من الأعيرة النارية، وتم نقله إلى المستشفى وتوفى عقب ذلك.

وتبين أن المتهمين عقب قتل المتوفي الأول مثلوا بجثته ومزقوه بالأسلحة البيضاء، وتم تتبعهم وضبطهم جميعًا، واعترفوا بارتكاب الواقعة ثأرًا.

وعقب دفن المتوفى الأول تجمع أهله وأصدقاؤه أمام قشم شرطة منشأة ناصر وتظاهروا أمامه وتم ضبط 36 متهمًا بالتعدي على منشأة عسكرية وجارٍ فحصهم جميعًا، حيث تبين أن بعضهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية.

تبلغ لقسم شرطة منشية ناصر، بلاغًا يفيد فيه بمقتل "إكرامى أ ح"، يبلغ من العمر 43 سنة، خراط، و"محمد أ ح"، بعدة طعنات، وأعيرة نارية، على يد مجموعة من الشباب التابعة لعائلة «شكمان»، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.