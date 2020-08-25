جيش بريطانيا يدرس تكهين أسطول مدرعات.. و"تايمز": أولوية لـ"الحرب الإلكترونية"

كتبت: نهال أبو السعود

يفكر قادة الجيش البريطاني في التخلي عن أسطول المركبات المدرعة القديمة لإعطاء الأولوية للحرب السيبرانية.

ذكرت صحيفة التايمز أن هذا يأتي مع ارتفاع تكاليف صيانة 227 دبابة تشالنجر 2 و 366 ووريورز، وقالت وزارة الدفاع العام الماضي إن القدرات السيبرانية والفضاء والتقنيات الأخرى يجب أن تحصل على مزيد من الاستثمار.

وقال مصدر حكومي لصحيفة التايمز: "نحن نعلم أن هناك عددًا من القرارات الجريئة التي يتعين اتخاذها من أجل حماية الأمن البريطاني بشكل مناسب وإعادة التوازن لمصالح الدفاع لمواجهة التهديدات الجديدة التي نواجهها".

يُعتقد أن فكرة التخلص من عدد من الدبابات قد تم طرحها مع كبار أعضاء الجيش الأمريكي وحلف شمال الأطلسي، وجرت المناقشات بشأن إغلاق قاعدة تدريب الجيش البريطاني في كندا.

قال متحدث باسم وزارة الدفاع: "إن التزامنا تجاه حلف الناتو ثابت ، وتدرك المملكة المتحدة أنه كقوة عسكرية عالمية تظل تحالفاتنا أعظم قوتنا" وأضاف المتحدث ان بريطانيا تشرك حلفائها الدوليين وشركاء الصناعة بينما تقوم بتطوير وتشكيل مساهمة الدفاع في المراجعة المتكاملة.

ووفقا للتقرير تشالنجر 2 هي دبابة القتال الرئيسية للجيش البريطاني وهي تعتمد على دبابة تشالنجر 1 التي خدمت في حرب الخليج والبلقان، وتحتوي هذه الدبابات على تصوير حراري ومكتشف مدى الليزر وبندقية سلسلة يمكنها إطلاق 4000 طلقة.

كان من المقرر ان تتنازل بريطانيا عن مئات الدبابات في العالم العسكري منذ العام الماضي في إطار خطط توفير التكاليف.

كان لدى بريطانيا ما يقرب من 800 دبابة في عام 1990 ، حيث يقول النقاد إن النقص قد يتركنا معرضين للخطر في حرب تقليدية.