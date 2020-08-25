اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 04:53 م
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جنح كفر الزيات تؤجل محاكمة مدرس فى قضية بناء على أملاك الرى لجلسة 31 أغسطس

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 03:51 م
جنح كفر الزيات تؤجل محاكمة مدرس فى قضية بناء على أملاك الرى لجلسة 31 أغسطس محكمة - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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أجلت محكمة جنح كفر الزيات بمحافظة الغربية، محاكمة محمد حسب الله مدرس بالأزهر الشريف مقيم قرية كفور بلشاى، لجلسة 31 أغسطس الجارى للإطلاع، فى الدعوى المقامة ضده من إدارة حماية النيل تتهمه بإنشاء وحدتى إسعاف وإطفاء بالقرية على حرم النهر بدون الحصول على تراخيص .

كانت المحكمة قد انعقدت اليوم وقدم دفاع المتهم مستندات تفيد بأن قطعة الأرض التى تم البناء عليها أملاك دولة وصدر لها قرار تخصيص من قبل رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة الغربية والمجالس المحلية السابقة، وأن المشكو فى حقه أطلق حملة لجمع التبرعات من أهالى القرية لبناء وحدتى الإسعاف والإطفاء لخدمة ابناء القرية، ورفعت المحكمة الجلسة وأصدرت قرارها المتقدم.


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