جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تسبق الجامعات الخاصة فى استقبال أول دفعة بقسم "الذكاء الاصطناعى " أكتوبر المقبل

تفعيلاً لتوجه القيادة السياسية بشأن اقتحام الجامعات الخاصة لمجالات جديدة فى التعليم تتعلق بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات باعتباره ركيزة أساسية من ركائز ومقومات التنمية تبدأ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مطلع شهر أكتوبر القادم فى استقبال أول دفعة للطلاب المنضمين لقسم الذكاء الاصطناعي بكلية تكنولوجيا المعلومات، وهي من اوائل الدفعات الطلابية التي تلتحق بهذا القسم على مستوى الجامعات الخاصة، وذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى يولى اهتماماً خاصاً بضرورة تعظيم الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات البازغة فى مختلف المجالات والمراحل الدراسية بالجامعة.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازى، رئيس الجامعة، وأضاف أن ذلك يتم أيضاً من خلال الالتزام بتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية.

وأشار إلى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بما تتمتع به من قدرة عالية على استيعاب جميع أساليب التعليم الحديثة، وبما تمتلكه من خبرة أعضاء هيئة التدريس، تم الموافقة على إنشاء قسم للذكاء الاصطناعي بكلية تكنولوجيا المعلومات، ليصبح من أوائل الجامعات الخاصة التي تستقبل الطلاب لتعلم الذكاء الاصطناعي.

وأعلن العزازي، عن بدء الدراسة بقسم الذكاء الاصطناعي بكلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بداية من شهر أكتوبر 2020، مؤكدا على أنه سيقوم بتعليم الطلاب والباحثين في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في شتى نواحي الحياة والقطاعات.

من ناحية أخرى، قال الدكتور هاني حرب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن افتتاح قسم الذكاء الاصطناعي بالكلية إضافة جديدة للأقسام العلمية التي تمتلكها كلية تكنولوجية المعلومات بجامعة مصر، حيث يعد قسم الذكاء الاصطناعي القسم الثالث بالكلية بجانب قسم نظم المعلومات وعلوم الحاسب.

وأوضح حرب، أن علم البيانات هو من يملك الاقتصاد الأعلى ومرتبات علماء البيانات هي الأكثر وهذا المجال متاح به أكثر من نصف مليون وظيفة، كما أن هناك إقبال كبير عليه وفقا للمؤسسات غير الربحية التي تعمل على تقييم الوظائف ومدى استمراريتها.

وأشار عميد كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى أن الذكاء الاصطناعي هو أحد مجالات علوم الحاسب ولكن تطور الوضع وأصبحت هناك دراسات متخصصة ودرجات علمية في الذكاء الاصطناعي، وأن الحاسبات تحولت إلي لغات برمجة ولكن لم يجرب أحد تحويل الماكينات للغة النطق التي يستخدمها الإنسان بالرغم من أنها تملك مفردات لغوية أكثر من لغات البرمجة المستخدمة حاليا.

وقال عميد الكلية، إن التكنولوجيا الحديثة انتجت العديد من الابتكارات العلمية ومنها أجهزة الترجمة الفورية، كما أتاح الانترنت للطالب الكتاب والمعلم حيث يتمكن الطالب من رؤية المعلم وطريقه شرحه وتعبيرات وجهه بشكل الكترونى.



الدكتور محمد العزازى



خالد الطوخي