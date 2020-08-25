تموين الشرقية يضبط مصنعين بدون تراخيص و11 مخالفة لمخابز بمنيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، مصنعين بدون تراخيص ومكمورة فحم، وحررت 11 مخالفة لمخابز لإنتاجها خبزا غير مطابق للمواصفات، خلال حملة مكبرة فى منيا القمح ضمن حملات الرقابة على كافة المحال التجارية والمصانع والمخابز بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات المحافظ الدكتور ممدوح غراب بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأنشطة التجارية المتنوعة لضبط حركة الأسواق .

قررت إدارة تموين منيا القمح تشكيل حملة تموينية للمرور على المخابز والمصانع بنطاق المركز تحت إشراف على عبدالمحسن مدير الإدارة وكرلس عبدالملك رئيس قسم الرقابة التموينية وقد تم تحرير المخالفات الآتية :-

محضر 2842 جنح ا د ط ضد صاحب مصنع مقرمشات بالمحمدية لإدارة النشاط بدون ترخيص، وتم التحفظ على 2 شيكارة دقيق وكذلك عدد 2 برميل زيت طعام و60 كيلو وعدد 5 أكياس كبيرة الحجم سناكس.

محضر 2843 جنح ا د ط ضد صاحب مصنع بسكويت بالمحمدية لإدارة النشاط بدون ترخيص، وتم التحفظ على عدد 6 أسطوانات بوتاجاز منزلى والمحظور استخدامها فى الأغراض التجارية.

محضر 2844 جنح ا د ط ضد صاحب مكمورة لإنتاج الفحم لحيازته واستخدامه أسطوانات البوتاجاز المنزلى فى الأغراض التجارية، وتم التحفظ على عدد 3 أسطوانات بوتاجاز على ذمة المحضر.

11 تقرير مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، منها 4 بالسعديين ، 2 ميت سهيل ، سنهوا ، بندر منيا القمح ، سنهوا ، كفر مراغة ، 2 المحمدية .