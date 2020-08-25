تفاصيل تطوير كورنيش النيل بمدينتى قنا ونقادة (صور)

قنا فريق المحافظات

شارك اللواء أشرف الداودى محافظ قنا فى ورشة العمل التى نظمها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حول التنمية الريفية والحضرية بأحد الفنادق وذلك بمشاركة الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عبر تطبيقSkype وبحضور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير البرنامج والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة بالإضافة الى حضور العديد من الخبراء من ذوى الصلة بموضوع الورشة.

تناول نائب مدير البرنامج خلال حديثه أُطر ومنهجية التعامل مع مشروعات التنمية المُزمع تنفيذها على ارض المحافظة موضحا انه سوف يتم البدء بتطوير كورنيش النيل بكلا من مدينتى قنا ونقادة، مؤكدا على أهمية دور التخطيط المحلى التشاركى بين كافة المستويات بدء من استطلاع واخذ أراء المواطنين البسطاء المقدمة لهم الخدمة مرورا بالتنفيذين وواضعى خطط التنمية حتى يتسنى للقيادة السياسية من تقديم الخدمة على نحو يرضى المواطن ويحقق طموحاته .

واضاف خالد عبد الحليم أن برامج التنمية الريفية والحضرية التى يتم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيا من البنك الدولى بكلا من محافظة قنا وسوهاج يسعى إلى خلق نوع من التنمية المستدامة بالمناطق المستهدفة كما انه يعمل على استغلال الميزة التنافسية لتك المناطق مما يساهم فى خلق مزيد من فرص العمل للشباب .

قدم محافظ قنا خلال ورشة العمل عدد من المقترحات منها وضع تصور شامل يتضمن كافة الاحتياجات التى من الممكن ان توثر بالإيجاب أو السلب على المناطق المستهدف تنميتها ريفيا او حضريا يشارك فى وضعه كافة الجهات المعنية يكون بمثابة مرجع فى حال تنفيذ مشروعات تنمية شبيهه داخل المحافظة أو خارجها، موكدا حرص المحافظة على تقديم كافة اوجه الدعم لمشروعات برنامج التنمية المحلية .