وصرحت الوزيرة بأن عدد حالات (كوفيد-19) اليومية "ينخفض تدريجياً"، وأقرت بالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لسكان هونج كونج، وأوضحت أنه ​​"في ظل الوضع الطبيعي الجديد، يكاد يكون من المستحيل بالنسبة لنا الانتظار لحين عدم تسجيل أي حالات محلية كي نخفف إجراءات التباعد الاجتماعي".

وأضافت أن الحكومة ستراقب الوضع عن كثب خلال اليومين المقبلين، لكن القواعد الجديدة سيتم تطبيقها "ما لم تحدث تغييرات جذرية في الوضع الوبائي"، وذكرت الجمهور بعدم التخلي عن اتباع الإجراءات الوقائية "خلال المعركة ضد كوفيد-19".

ومع ذلك، شددت تشي على أن إجراءات التباعد الاجتماعي الأخرى، مثل عدم السماح لأكثر من شخصين بالجلوس على طاولة واحدة في المطاعم وتقييد الطعام والشراب في دور السينما ستظل سارية في الوقت الحالي.

يشار إلى أن هونج كونج سجلت 9 حالات إصابة بـ (كوفيد -19) أمس الإثنين، في أدنى مستوى للإصابات اليومية منذ 3 يوليو، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الإقليم منذ بداية الجائحة 4691 حالة، فضلا عن 77 حالة وفاة مرتبطة بـ (كوفيد-19).