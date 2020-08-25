تسجيل 3962 إصابة و77 وفاة جديدة بفيروس كورونا بالعراق

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3962 إصابة و77 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية في بيان صحفي، إنه تم فحص 24522 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1482187 نموذجاً.

وأوضحت وزارة الصحة والبيئة العراقية أنه تم تسجيل 3372 حالة شفاء خلال ذات المدة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 153761 حالة، ومنذ ظهور الفيروس في العراق بلغت الإصابات 211947 حالة، بينما وصلت الوفيات إلى 6596 وفاة.