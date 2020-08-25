تسجيل شفاء 335 حالة من كورونا بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء ، فى بيانها ، عدم تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا ، وعدم تسجيل حالات وفيات وشفاء 6 حالات ، واستمرار العزل المنزلى لعدد 22 حالة إصابة بكورونا، وأوضح البيان الصحفى لمديرية صحة شمال سيناء اليوم عن موقف الإصابات بكورنا، أن إجمالى عدد الحالات الإيجابية الجديدة التى سجلت فى شمال سيناء المحتجزة تحت العلاج "1"، وإجمالى ما سبق من حالات إيجابية 107 حالات، اجمالى حالات الوفاة 23 وإجمالى حالات الشفاء 353 حالة.

وأعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش الانتهاء من تعقيم 6 منازل حالات اشتباه بكورونا.

وأوضح بيان للوحدة اعلنته اليوم تطهير حالتين عزل منزلى اشتباه كورونا فى شارع اسيوط بمنطقة الخزان وحى السمران بالعريش، وتطهير اربع شقق لحالات العزل المنزلى .

وسبق واعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش من تنفيذ موجة تعقيم جديدة داخل العريش شملت احياء ومناطق .

واعلنت الوحدة تغطية حى الريسة بحملة تعقيم استخدمت خلالها المبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، و محطات الصرف الصحى فى حى الريسة بالمبيدات، ومقر المدنية الشبابية كما تم رش أكوام قمامة فى حى الصفا ، والانتهاء من تغطية حى ابو صقل ، ومحطات الصرف الصحى فى حى ابو صقل.

يأتى ذلك استكمالات للحملات المخصصة لتعقيم وتطهير الأحياء فى العريش وتم الانتهاء من تعقيم مناطق حى العبور، وتغطية محطات الصرف الصحى فى حى العبور بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض ، و حى ضاحية الجيش وحى ضاحية السلام وحى الرائد العربى بالرش بالمبيدات اللازمة لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب، وتطهير منزلين لحالتين عزل منزلى اشتباه كورونا فى حى السلايمة وحى الفواخرية.