ووفقًا لهيئة الأركان، تضمنت التدريبات مبادرات للتخطيط العملياتي المشترك والدفاع والاتصالات وتبادل المعلومات، لتؤكد العلاقات القوية طويلة الأمد بين البلدين.. وأشارت إلى أن التدريبات ساعدت في تعزيز "مستوى الاستعداد والقدرة على المشاركة والتعاون" بين الجانبين.