أثينا (أ ش أ)

نشرت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطنى اليونانى، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، قالت "إنها لمناورة بحرية وجوية يونانية أمريكية أجريت جنوب جزيرة كريت أمس الاثنين، وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية على موقعها الإلكتروني أن التدريبات تضمنت مشاركة فرقاطة وغواصة يونانية، بالإضافة إلى طائرات مقاتلة من طراز "إف 16"، إلى جانب المدمرة الأمريكية "يو إس إس ونستون إس تشرشل"، وطائرات هليكوبتر تابعة لبحرية البلدين.