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تجديد حبس تشكيل عصابى يستدرج راغبى المتعة لسرقتهم بالأميرية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:58 ص
تجديد حبس تشكيل عصابى يستدرج راغبى المتعة لسرقتهم بالأميرية كلابش-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، تجديد حبس سيدة وعاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة المواطنين، بعد تخديرهم بمنطقة الأميرية.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على سيدة وعاطلين يستدرجون راغبي المتعة الحرام ويسرقونهم بعد تخديرهم بمنطقة الأميرية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الأميرية، بلاغًا من أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية من داخل شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وبتفريغ الكاميرات تبين اصطحاب المجنى عليه لسيدة، وعقب ذلك ظهر شخصان واقتحموا الشقة وقاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية.

تم القبض على المتهمين، واعترفوا بالسرقة وتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الإيقاع براغبي المتعة الحرام عن طريق قيام المتهمة "م.س" بالإيقاع بهم من أجل رغبتهم ممارسة الرذيلة معها بداخل شققهم السكنية، ويقوم الضحية بأخذها إلى مسكنه، ومن ثم تقوم بوضع حبوب مخدرة للضحية وتقوم بالاتصال بباقي التشكيل، ويقومون بسرقة محتويات الشقة والاستيلاء على ما بها من مصوغات ذهبية ومبالغ مالية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التي أمرت بحبس المتهمين.

 


جريمة سرقة

سرقة شقق

اخبار الحوادث

الاميرية

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امن القاهرة

راغبى المتعة

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