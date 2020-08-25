اليوم السابع
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بحوث الأراضى والمياه يكشف دور الحكومة فى تقديم الدعم الفنى لتحديث منظومة الرى

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:18 م
بحوث الأراضى والمياه يكشف دور الحكومة فى تقديم الدعم الفنى لتحديث منظومة الرى الدكتور علي إسماعيل
إبراهيم سعيد

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قال الدكتور علي إسماعيل، وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة للإرشاد، إن تطوير منظومة الري الحديث يرجع إلى حاجة الزراعة إلى المياه باستمرار، خاصة مع المحاصيل التي تحتاج في ريّها إلى كميات كبيرة من المياه.

وأضاف "إسماعيل"، خلال لقائه مع الإعلامية "سارة حازم"، ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تحديث منظومة الري الحديثة في 16 محافظة من محافظات الجمهورية، لتعم بذلك جميع ربوع مصر شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا.

وأوضح أن الحكومة المصرية والجهات المختصة تقدم الدعم الفني لتحديث منظومة الري الحديثة، حرصًا منها على تنمية الاقتصاد في مجال الزراعة وما يخلفه من توفير حاجة مصر من الزراعة وتصدير الفائض للخارج.

وفى سياق متصل، كان أكد المهندس سامى الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، بوزارة الرى، أن هناك خطة لتبطين وتأهيل 7 آلاف كيلو من الترع، بتكلفة تصل لـ 18 لـ 20 مليار جنيه، مضيفًا أن هذا المشروع قد يوفر 2.5 مليار لـ 5 مليارات متر مكعب سنويًا.

وقال، إن وزارة الرى تواصل تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع والمصارف، وتم تأهيل وتبطين طول 173 كيلو مترا.

وأشار المهندس سامى الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، إلى أن وزارة الرى طرحت 383 عملية لتبطين الترع بإجمالى 2900 كيلو متر طولي.

 

 


الدكتور علي إسماعيل

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منظومة الري الحديث

معهد بحوث الأراضي والمياه

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