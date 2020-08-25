"المجالى" القمة المصرية الأردنية العراقية بادرة أمل لعودة العمل العربى المشترك

قال وزير الإعلام الأردني السابق، راكان المجالى، إن القمة الثلاثية "المصرية الأردنية العراقية"، التي عقدت اليوم الثلاثاء ، تعد بادرة أمل في عودة العمل العربى المشترك الذى افتقدناه مؤخراً، مضيفا الأمة قادرة على أن تعيد حالة التماسك والتنسيق والتضامن بالحد الأدنى .
وأضاف "المجالى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى عبر قناة "ten"، أنه افتقدنا كلمة العمل العربى المشترك الفعال والإيجابى المتبادل من كل الأطراف خلال الفترة الماضية، وجاءت هذه القمة لتعطى بادرة أمل بأن يكون هناك لقاءات أعمق في إطار الجامعة العربية والقمم العربية، والأردن ومصر لهما مصداقية في تعاملهم مع الغرب".
"المجالى" القمة المصرية الأردنية العراقية بادرة أمل لعودة العمل العربى المشتركالثلاثاء، 25 أغسطس 2020 08:24 م
راكان المجالى فى مداخلة مع الإعلامى نشأت الديهى
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قال وزير الإعلام الأردني السابق، راكان المجالى، إن القمة الثلاثية "المصرية الأردنية العراقية"، التي عقدت اليوم الثلاثاء ، تعد بادرة أمل في عودة العمل العربى المشترك الذى افتقدناه مؤخراً، مضيفا الأمة قادرة على أن تعيد حالة التماسك والتنسيق والتضامن بالحد الأدنى .
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