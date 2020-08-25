اللجنة العليا لمشروع التنور المجتمعى بالفيوم تقرر 250 جنيها لكل فرد تمحى أميته

الفيوم رباب الجالي

عقدت اللجنة العليا لمشروع التنور المجتمعى بجامعة الفيوم اجتماعها الثانى، برئاسة الدكتور محمد عيسى سيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة آمال ربيع مدير المشروع وأيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام الجامعة وسعد سيد أمين مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الفيوم.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة اعتماد شعار مشروع التنور المجتمعى والإعلان عن ورش عمل لنشر الوعى بالمشروع والتعريف بأهدافه وإبراز مميزاته بين طلاب الجامعة باعتباره واجب وطني، بجانب مكافأة مالية من الهيئة قدرها 250 جنيها لكل فرد يتم محو أميته اعتبارًا من يوم 2/9/2020، وكذلك الإعلان عن بدء دورة تدريبية لطلاب الجامعة المشاركين فى محو الأمية الكترونيا يوم 15/9/2020 على أن تقوم الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بتوفير المواد والأدلة التعليمية المطبوعة والإلكترونية لطلاب الجامعة المشاركين فى محو الأمية وفتح فصول محو الأمية باستخدام التكنولوجيا مع تقديم أوجه الدعم للمعلمين (طلاب الجامعة) من خلال وحدة التطوير التكنولوجى بالهيئة، وإمكانية عقد امتحانات محو الأمية بالطرق التقليدية للفصول المفتوحة حاليا.