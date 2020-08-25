اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:03 م
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العثور على ربة منزل وطفلين مذبوحين داخل منزلهم بكفر الدوار فى ظروف غامضة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:39 م
العثور على ربة منزل وطفلين مذبوحين داخل منزلهم بكفر الدوار فى ظروف غامضة جثة - أرشيفية
البحيرة ناصر جودة

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شهدت مدينة كفر الدوار بالبحيرة حادثا بشعا، حيث عثر الأهالى علي 3 جثث من أسرة واحدة داخل منزلهم في ظروف غامضة، وكان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطاراً بالحادث من شرطة النجدة بالعثور علي جثة سيدة وطفلين مذبوحين داخل منزلهم وتبين مصرع ياسمين ع 23 سنة، وعلى ا.ف 3 سنوات، وشقيقه محمد 3 سنوات.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمنى حول المنزل وجارى التحرى عن ملابسات الواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.

 

 


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