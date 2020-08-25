وأضاف أنه تم إجراء 107 عمليات تفتيش في العاصمة القبرصية نيقوسيا تم خلالها الإبلاغ عن عدم تطبيق مبنيين و 6 مواطنين للإجراءات.

وكانت وزارة الصحة القبرصية قد أعلنت أمس الإثنين تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعهم لأشخاص عائدين من الخارج؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1451 حالة.