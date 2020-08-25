اليوم السابع
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السفير البريطانى باليمن يطالب الحوثيين بوقف هجومهم غير الإنساني بمأرب

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 05:28 م
السفير البريطانى باليمن يطالب الحوثيين بوقف هجومهم غير الإنساني بمأرب اليمن
كتب أحمد عرفة

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أدان سفير المملكة المتحدة في اليمن، مايكل أرون، العمليات العسكرية الحوثية في مأرب، قائلاً: نحمل الحوثيين مسئولية استمرار الحرب في مأرب، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف السفير البريطاني في اليمن: على الحوثيين وقف هجومهم غير الإنساني بمأرب، موضحا أنه على الحوثيين التعامل بجدية مع المبعوث الدولي

تتواصل الاتهامات اليمنية، لمليشيات الحوثيين بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش والقاعدة في اليمن، حيث أكد وزير خارجية اليمنى محمد الحضرمى، ان أكاذيب الحوثي عن مواجهة داعش والقاعدة خداع للرأي العام، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وشدد وزير الخارجية اليمني على أهمية الالتزام بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

 

 


اليمن

ازمه اليمن

الحوثيين

الجيش اليمنى

بريطانيا

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