الدفاع البيلاروسية تعلن وضع بعض وحدات الجيش فى حالة التأهب القصوى

كتب الوكالات

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، عن انطلاق المرحلة الثالثة من اختبار الجاهزية القتالية للجيش، يتم فى إطارها وضع بعض الوحدات فى حالة التأهب القصوى، وقالت وزارة الدفاع فى بيان لها، إن المرحلة الثالثة تبدأ اعتبارا من يوم أمس الاثنين بقيادة رئيس أركان القوات المسلحة البيلاروسية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى التأكد من القدرات القتالية للجيش، بما فيها القدرة على تنفيذ المهام وسط أوضاع متغيرة بسرعة.

و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أضافت أنه "سيتم وضع بعض الوحدات فى حالة التأهب القصوى مع استدعاء العسكريين من الاحتياط"، مشيرة إلى إجراء مناورات تكتيكية عقب اختتام الاختبار.

وكان وزير الدفاع البيلاروسى فيكتور خرينين، قد أعلن فى وقت سابق أن بيلاروسى تتعرض لتدخلات فى شؤونها من الخارج، وبادر إلى إجراء المناورات التكتيكية على المحاور الغربية.

وصادق الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، على إجراء المناورات فى 28-31 أغسطس الجاري، وذلك وسط استمرار الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية التى تم الإعلان عن فوزه فيها رسميا.