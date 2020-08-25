الجزيرة تروج لفيديو مجتزأ يفضح كذب تشويه قطر للطرق فى مصر

كتب محمد شعلان

ما زالت قناة الجزيرة القطرية وأشقائها من قنوات الاخوان في تركيا تنتهج نفس السياسية الفاشلة التي تتخذها منذ الاطاحة بتنظيم الاخوان في مصر منذ ثورة 30 يونيو، وهو التلاعب بحقيقة الأحداث بفيديوهات مجتزأة عن سياقها في مصر، فتنتهج قناة الجزيرة وأخواتها سياسة اجتزاء الفيديوهات من مضمونها ومحاولة تضليل متابعيها في مصر والعالم العربي بأنها حقيقة، ليفتضح أمرها فيما بعد بالقليل من البحث والتتبع لحقيقة الفيديوهات ليتبين أنها واقعة مختلفة تمامًا.

ومؤخرا، روجت قناة الجزيرة لفيديو مضلل يظهر فيه مشهد تكدس مروري عند أحدى الطرق وفي خلفية الفيديو صوت لشخص عربي يبدى تعجبه من الزحام المروري في مصر، وبدأت قناة الجزيرة الترويج لأكاذيبها من خلال مشاركة الفيديو ونشره على نطاق واسع والادعاء بأن الفيديو يوثق مأساة المرور في شوارع مدينة نصر ويستنجد بالشرطة التي تركت مواقع الزحام.

وبهذه اللقطة المضللة، تلقفت قناة الجزيرة الاخوانية التابعة لتنظيم الحمدين، وشبكة رصد وغيرهم من وسائل الاعلام الاخوانية التي تعاني من قلة وسوء المحتوى المعروض على شاشتها عن مصر، ووقعت وسائل الشيطان في شر أعمالها لتنعكس الفضيحة عليها، ويتم كشف حقيقة الفيديو وموقعه بالتحديد وملبسات المشهد المعروض.

حقيقة فيديو تكدس المرور بميدان في مدينة نصر

والوجه الحقيقي للفيديو، هو أن هذا الميدان الذي تم تصويره ما هو إلا تحويله مرورية في محيط كبرى السلام الجديد أحد أهم محاور الطرق التي تم استحداثها في حي مدينة نصر، والجميع يعلم أن تنفيذ بعض المشروعات القومية داخل المدن كالطرق والكباري والأنفاق وغيرها قد يستلزم بعض الاجراءات الاستثنائية، كتحويل الطرق وتغيير بعض مساراتها مما يحدث بعض الكثافات المرورية، لاسيما فى أوقات الذروة، وهو أمر مؤقت ينتهى بانتهاء تنفيذ المشروع.

مشروعات تطوير الطرق في مدينة نصر

وأعطى هذا الفيديو المشبوهة مناسبة لتقديم كشف حساب بمشروعات تطوير الطرق في مدينة مصر، حي مدينة نصر شهد تطوير خمسة طرق رئيسية بإجمالي 13 كيلو متر، وإنشاء 3 كباري بإجمالي طول 3 كيلو متر ضمن مشروع تطوير اضخم يضم احياء مصر الجديدة ومدينة نصر كلها.

ولرؤية الصورة كاملة غير مجتزأة في مصر الجديدة ومدينة نصر تغيرت المعالم وتبدلت الصور مع زيادة النمو العمراني والمعدل السكاني ما جعل التطوير واستحداث طرق ومحاور لم تكن موجودة من قبل امر ضروري ليس فقط لتحقيق سيولة المرور ولكن أيضا من أجل اعادة الوجه الحضاري لمصر الحديثة، فدارت عجلة التطوير بمنطقة مصر الجديدة وامتدادها بمنطقة مدينة نصر.

تم تطوير 10 طرق بإجمالى طول 15 كيلو متر وانشاء 5 كباري إجمالى طول 3 كيلو متر فى المرحلة الاولى فقط، وفى المرحلة الثانية تم تطوير 5 طرق بطول 8 كيلو متر وانشاء 5 كباري بطول 2 كيلو متر فى حي مصر الجديدة.

كما تم تطوير كباري المشاة والتقاطعات التي اصبحت من معالم المنطقة لجمالها الهندسي والفني واهميتها في نقل حركة المشاة بين الشوارع والميادين الرئيسية، وتم استحداث محور روكسي رمسيس، وتطوير 6 طرق على مساره بإجمالى طول 10 كيلو متر لربط وسط المدينة بشرق القاهرة

ودارت عجلة التطوير وفق أعلى المعايير الدولية من حيث الغرض والاهمية والجودة وسرعة التنفيذ، والحلم تحقق منه جزء كبير، فى الوقت الذي تقدم مصر فيه ملحمة موازية فى التصدي لازمة كورونا

لا شيء يوقف حلم مصر القوية الناهضة نهضة تنموية بلمسة جمالية ونقلة حضارية تنقل وجه مصر للأمام.