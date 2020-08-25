التفاصيل الكاملة لمقتل مصرى فى سطو مسلح على متجر بأمريكا.. فيديو

لقى مواطن مصرى يدعى ماجد غالى، مصرعه فى سطو مسلح على متجر بمدينة ناشفيل فى ولاية تينيسى الأمريكية، صباح السبت الماضى، فيما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهم الذى ظهرت ملامح وجهه فى تسجيلات كاميرات المراقبة بعد 24 ساعة فقط.

وكشفت كاميرات المراقبة بمتجر "دانيال ماركت"، وجه المتهم جيروم نايت جونيور، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو يدخل إلى المتجر الساعة 12:17 بعد منتصف ليل السبت، ثم فتح النار بعد دقيقة واحدة باتجاه المجنى عليه، ماجد غالى، البالغ من العمر 49 عامًا، وذلك وفقًا لما نشرته وسائل الإعلام الأمريكية المحلية.

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