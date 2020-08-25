البرلمان يعلن فض دور الانعقاد الخامس.. وعبد العال: جلسة أول أكتوبر للدور السادس

كتب محمود حسين - عبد اللطيف صبح

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول للمجلس، قائلا: "أتمنى لكم خالص التوفيق والنجاح فيما هو قادم"، معلناً عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس.

ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه المستمر لمجلس النواب، قائلا: "الرئيس السيسى ما كان يترك مناسبة إلا ويوجه الشكر للمجلس، وكان هذا الشكر الداعم لهذا المجلس والداعم لاستمراره أيضا لأنه ثالث مجلس فى تاريخ الحياة البرلمانية يكمل الفصل التشريعى".

وتابع رئيس مجلس النواب، فى الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب قائلا: "كل الشكر للقيادة السياسية التى أدركت أهمية هذا المجلس وقدمت له الدعم اللازم".