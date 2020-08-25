اليوم السابع
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لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية

"الاستئناف" تحدد 7 سبتمبر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية "472" أمن دولة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 05:26 م
"الاستئناف" تحدد 7 سبتمبر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية "472" أمن دولة المستشار معتز خفاجى
كتب علاء رضوان

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حددت محكمة استئناف القاهرة، موعد 7 سبتمبر المقبل كأولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية رقم 472 لسنة 2016، أمام محكمة أمن الدولة طوارئ الدائرة الثانية برئاسة المستشار معتز خفاجي، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية.

ووجهت النيابة ، إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

ونسبت النيابة للمتهمين جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى إتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.  

 

 


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