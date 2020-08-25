إعدام أغذية ومياه منتهية الصلاحية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعدمت إدارة مراقبة الأغذية بشمال سيناء 46 كيلو أغذية و13 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية، خلال حملة لها للرقابة على محلات ومنافذ بيع اغذية فى مدينة العريش .

واوضحت إدارة الاغذية بشمال سيناء فى بيان لها اليوم، أنه فى إطار التوجه بإحكام الرقابه على الغذاء المقدم للمواطنين بشمال سيناء، وضروره الحفاظ على صحة المواطن بالمرور الدورى على متداولى الاغذيه والمتابعه المستمره للاسواق، قام فريق مراقبين الاغذية برئاسة محمد فرحان عيد مراقب عام الأغذية، ومحمود محمود فراج وعرفات موسى مراقبى اغذيه المديريه واحمد وجيه مفتش اغذيه المديريه ومحمود فتحى ومحمد فايز مفتشى اغذيه العريش بحملة تفتيشية فى مدينة العريش .

وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير عدد 5 محاضر للقرار 97 ، وتحرير عدد 2 محضر للقرار 96، وسحب عدد 8 عينات للفحص للصلاحية، و المرور على عدد 7 منشأه غذائية، وإعدام 46 كيلو أغذية منتهية الصلاحية بمحلات مختلفة، وإعدام 13 لتر مشروبات غازية .

وتم خلال الحملة تثقيف متداولى الأغذية ورفع الوعى لديهم بأتباع الممارسات الصحيه الجيدة، ورفع الوعى لدى متداولى الأغذيه بضروره تخزين الأغذية فى درجات حرارة مناسبة ومطابقة المخازن للإشتراطات الصحية .

جانب من الحملة

جانب من الحملة