كتب سمير حسنى

ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية نقلا عن شهود عيان، بسماع دوى إطلاق نار فى محيط ساحة الشهداء وسط العاصمة الليبية طرابلس.

وفى وقت سابق، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى ليبيا، حكومة الوفاق، بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، وشددت اللجنة - فى بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وفقا لقناة "ليبيا الحدث" - على ضرورة احترام حق التظاهر وحرية الرأى والتعبير وضمان حق المتظاهرين السلميين.

وأوضحت اللجنة أنها تتابع بقلق بالغ التقارير الواردة من طرابلس والتى تفيد بسقوط جرحى إثر إطلاق نار من قبل الميليشيات على المتظاهرين سلميا، ومحاولة تفريق المتظاهرين باستخدام القوة والعنف.

وفى سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، عن قلقها إزاء التطورات الجارية فى مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة لها.

وأكدت البعثة - فى بيان - عن مقتل مدنى ووقوع عدد من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز، علاوة على الإغلاق القسرى الواضح على المدينة فى وقت يعانى فيه السكان المدنيون من ضغوط حقيقية.

وكانت ميليشيات طرابلس قد نفذت حملة اعتقالات واسعة وأطلقت النار على المتظاهرين فى العاصمة طرابلس، ليل الأحد، الذين يطالبون برحيل السراج وحكومة الوفاق.