إزالة 24 حالة تعد على الطريق الدولى الساحلى بمساحة 8977 مترًا.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد عدد من قرى بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملات إزالة المبانى المخالفة، ضمن الموجة 16 التى تشهدها مدن وقرى المحافظة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

وتمكنت الحملة المكبرة من إزالة تعديات بقرى بلطيم "الساحل القبلى والربع" على رافد الطريق الدولى الساحلى، بالتعاون بين محافظة كفر الشيخ، ومديرية الأمن، وبمشاركة مجلس مدينة بلطيم، برئاسة اللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عون مساعد مدير الأمن والمقدم أحمد الجمل مأمور مركز شرطة البرلس وقوات الأمن المركزى والمباحث، والمهندس هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطي، من تنفيذ و إزالة 24 حالة إزالة اليوم باجمالى مساحة 8977 متراً.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يثمن الجهود المبذولة والتعاون بين المحافظة ومديرية الأمن بقيادة اللواء خالد العزب، مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ، مشيراً إلى أن الحملة تمكنت من إزالة التعديات على الأراضى الزراعية على طريق أبو عمر المحلة، فتم إزالة 24 حالة إزالة اليوم الثلاثاء باجمالى مساحة 8977 متراً، مؤكداً أن الحملات مستمرة بمدن وقرى المحافظة لإزالة التعديات.