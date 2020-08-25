إدارة المياه الجوفية تواصل تنفيذ مشروعات حماية جنوب سيناء من السيول..صور

جنوب سيناء : محمد حسين

واصلت الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لحماية مدن جنوب سيناء من أخطار السيول، وأعلنت فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه يجرى تنفيذ عملية وادي غرندل برأس سدر إحدى العمليات الخمسة الجاري تنفيذها بالمرحلة الثانية لحماية مدن جنوب سيناء من اخطار السيول، وجاري العمل في بناء قدمات السد م صفر وكذلك جاري الحفر في البحيرات ٤،٣،٢،١ ، وتكوين طبقات الحواجز ودمكها طبقا للمواصفات للعملية،

وجاري العمل في عملية الطور لحفر عدد 5 بحيرات بالحواجز في أودية الاعوج وإسلا وبدر واملاحة والتمان وبناء عدد 3 سدود في أوديه ميعر وحبران، ووحجم الاعمال المنفذة بالطبيعة يتماشى مع البرنامج الزمني للعملية.

وقام فريق متابعة بالمرور على عمليتي حماية الترابين وطابا -المرحلة الثانية - لحماية مدن جنوب سيناء من مخاطر السيول، وتم المرور على المواقع الجاري العمل بها للعمليتين، وتم التنبيه على مندوب الشركة المنفذة بتكثيف العمالة والمعدات حيث تلاحظ خلو بعض المواقع من الأعمال ولاتوجد معوقات للبدء العمل بها، والمرور علي عملية حماية مدينة الطور من أخطار السيول المرحلة الثانية.

وتم المرور على موقع تنفيذ عدد 2 سد بوادي ميعر، بحيرة الاعوج، وتبين انه جاري تجهيز وتشوين الطبقات B,C,D اللازمين للسدين١،٢ بوادي ميعر، وكذلك جاري الحفر لبحيرة الاعوج وتكوين الطبقات لحاجز البحيرة .

وسبق وأعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء العمل في عملية حماية مدينة الطور من اخطار السيول- المرحلة الثانية- وتتكون العملية من عدد خمس بحيرات بالحواجز وعدد ثلاث سدود، وجاري العمل في حفر البحيرات وحفر وارنكة لزوم قدمات الدبش للحواجز ، وبلغت نسبة تنفيذ العملية ٥٠٪؜ وتتماشى نسبة التنفيذ مع البرنامج الزمني. والعملية تحت اشراف الادارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء قطاع المياه الجوفية بالوزارة.

وتابع البيان ان عملية وادي غرندل من ضمن اعمال المرحلة الثانية لحماية مدن جنوب سيناء من اخطار السيول،وتتكون من عد دخمس بحيرات بالحواجز، وعدد اثنين سد لحجز الرسوبيات - م صفر، م واحد-

وجاري العمل في حفر قدمات سد حجز الرسوبيات م صفر، وفي حفر البحيرة ب واحد، وتسوية ورش ودمك موقع الحاجز للبحيرة تمهيدا للبدء في تكوين طبقات الردم للحاجز، وكذلك جاري العمل في حفر البحيرة ب٢،ب٤،ب٥وجاري العمل في حفر وتهذيب المحجر القائم بالطبيعة.وتنبه على الشركة البدء في ب٣،السد م ١.